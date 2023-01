Gdpr, da Ue multa da 390 milioni di euro a Meta per violazione norme

(Teleborsa) -ha violato "i suoi obblighi in materia di trasparenza" e ha utilizzato una base giuridica errata "per il trattamento dei dati personali a fini pubblicitari". Per tali ragioni, in seguito alla violazione della normativa europea, l'autorità irlandese per la protezione dei dati ha inflittoal colosso americano dei social media controllato da Mark Zuckerberg.Nel mirino della commissione irlandese sono finitiGli annunci personalizzati su Facebook, Instagram e WhatsApp – per il Garante privacy irlandese – sono da considerarsi illegali se non sono stati autorizzati in modo chiaro ed incontrovertibile dall'utente. Meta non può, dunque, obbligare gli utenti ad accettare il trattamento finalizzato alla pubblicità personalizzata a pena di escluderli dal servizio. Da adesso in poi agli utenti – come spiega Agenda digitale – "dovrà essere concessa l'opt-in, vale a dire la facoltà, by default, di non essere tracciati ai fini della pubblicità personalizzata, salvo espressa volontà di acconsentire al trattamento". Meta ha 3 mesi di tempo per adeguare le proprie condizioni contrattuali.L'autorità di Dublino aveva già inflitto a Meta unalo scorso settembre per il trattamento dei dati relativi ai minori e un'altra ancora di 265 milioni in novembre in seguito al mancato rispetto da parte della major delle norme Ue sulla tutela dei dati individuali degli utenti.