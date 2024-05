Crédit Agricole, in Italia risultato netto di 390 milioni di euro nel 1° trimestre

Crédit Agricole

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato nelundi 390 milioni di euro (+4% a/a), di cui 309 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit Agricole. L'attività commerciale continua a essere dinamica, con un Totale dei Finanziamenti all'economia pari a circa 98 miliardi di euro e una Raccolta Totale2 pari a 339 miliardi di euro.Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo, con circa 16.100 collaboratori e circagrazie ad un Gruppo composto, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dal Corporate e Investment Banking (CACIB), e dalle società di Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).L'diè stato invece pari a 237 milioni di euro, in crescita del +14% a/a. Acquisiti 50 mila nuovi clienti (+29% a/a), collocati 3,4 miliardi di euro di prodotti Wealth Management (+66% a/a), consolidamento delle quote di mercato stock mutui al 7,4%1 e domanda mutui al 6,4%2; aumento dei premi assicurativi danni (+13% a/a).e risparmio gestito in aumento, rispettivamente del +1,4% e +1,2% nel confronto con la fine del 2023;verso clientela in crescita del +1,4% a/a, a fronte di un mercato in contrazione. Ulteriore miglioramento della qualità del credito che beneficia di flussi a default su livelli minimi: NPE ratio lordo e netto al 3,3% e 1,6%, con coperture al 52,2%, in aumento di 140bps rispetto a dicembre 2023.IlCrédit Agricole ha ottenuto un utile netto reported di 2,384 miliardi nel primo trimestre del 2024, con ricavi pari a 9,525 miliardi di euro.