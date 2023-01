FED, Mary Daly: aumento tassi di 25 o 50 punti base in prossima riunione

(Teleborsa) - La Federal Reserve potrebbedi interesse dipercentuale o didi punto percentuale nella prossima riunione, secondo la presidente della Federal Reserve di San Francisco,"Posso darti", ha detto Daly in un'intervista con il Wall Street Journal. La FED dovrebbe cercare di abbassare l'inflazione "il più delicatamente possibile", ma deve anche "assolutamente" assicurarsi che l'inflazione elevata non venga incorporata, ha spiegato.Secondo Daly, il tasso ufficiale - ora compreso tra il 4,25% e il 4,50% - alla fine dovràe rimanere lì per riportare l'inflazione al di sotto dell'obiettivo del 2%.