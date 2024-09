Rendimenti T-bond in aumento nonostante il taglio della Fed. Chi ha mentito?

(Teleborsa) - C'è una discrepanza nel mercato del reddito fisso che questa settimana è saltata subito all'occhio degli esperti del settore: ilsalire a dispetto deloperato dalla Federal Reserve la scorsa settimana. Un movimento inconsueto, dal momento che un aggiustamento al ribasso dei Fed Funds, dovrebbe provocare un riallineamento verso il basso dei rendimenti lungo tutta la curva delle scadenze. E invece questo non è avvenuto ed i rendimenti sono cresciuti ancora, soprattutto sulle scadenze più lunghe.Il, considerato un benchmark dei rendimenti dei titoli di Stato statunitensi,dopo la riunione del FOMC di metà settembre, invertendo il trend settembrino, che aveva visto un netto calo dei rendimenti. Al momento il T-bond decennale mostra un rendimentosi confronta con circa il 3,62% segnato prima dell'annuncio delle decisioni della Fed.Per spiegare questadel mercato gli esperti hanno avanzato due ipotesi.Alcuni professionisti del settore hanno ipotizzato che ilprima della riunione della Fed ed abbia poi corretto il trend, facendo risalire i rendimenti che erano scesi troppo in precedenza. Una, dunque, che ha a che fare con glieffettuati pre-meeting e le successive liquidazioni (alleggerimenti), che hanno fatto risalire i rendimenti.In effetti, la Fed ha suggerito ulteriori riduzioni dei tassi di 5entro lae dientro la, mentre il mercato, prima del meeting, scontava altrinello stesso arco temporale, in base all'andamento dei future FedWatch sul CME.Altri esperti hanno dato unaed hannol’attenzione riservata dalla della Fed all’indebolimento del mercato del lavoro come un segnale che la banca centrale USA, in futuro, potrebbedel normale pur di sostenere l'economia ed il mercato del lavoro.Le ultime proiezioni economiche della Fed hanno mostrato che i banchieri centrali sonoe prevedono unquest'anno ed il prossimo. La decisione di procedere con un taglio più deciso sarebbe dunque motivata dalla necessità di proteggere il mercato del lavoro da un ulteriore deterioramento e con una ipotesi piùche soft landing (recessione più profonda).ed il mercato ha fiutato quanto non detto, in particolare riguardo. Oltre al movimento al rialzo dei rendimenti, infatti, quel che ha incuriosito gli esperti èfra la scadenza lunga decennale e quella breve a 2 anni. Una situazione che solitamente sta ad indicaree che quindi potrebbe suggerire che la Fed sarebbe disposta ad accettare un'inflazione poco superiore al target pur dil'anno prossimo.La differenza tra i titoli a 10 e a 2 anni si è ampliata in modo significativo, aumentando di circa 12 punti base dalla riunione della Fed. Questa mossa, in particolare quando i rendimenti a lungo termine crescono più rapidamente, è chiamata “bear reefener” nel gergo del mercato. Questo perché generalmente coincide con il mercato obbligazionario che anticipa una maggiore inflazione in vista.