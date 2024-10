Wall Street debole. Occhi su trimestrali

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Opening Bell stonata in avvio per la borsa di Wall Street, mentreche vede protagonista ancora una volta, gli utili bancari. Come quelli di, risultati sopra le attese degli analisti.Intanto, sul fronte macro, l'indice manifatturiero Empire State di ottobre ha mostrato un'inattesa contrazione del settore, con l'indicatore scivolato nuovamente in territorio negativo. L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York: un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.L'agenda macroeconomico non prevede l'uscita, oggi, di altre statistiche, mentre sono attesi vari, dalla presidente della Federal Reserve di San Francisco Mary Daly, al presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic e alla governatrice Adriana Kugler.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,42%, mentre l'rimane a 5.863 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,08%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(+0,05%).