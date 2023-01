TIM, Antitrust chiude procedimento gara Consip: garantita piena partecipazione

TIM

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato chee disposto la(avviato in data 30 novembre 2022) nei confronti diper verificare un possibile abuso di posizione dominante nell'ambito della gara indetta da Consip per la fornitura di servizi di telefonia mobile per la PA. Lo si legge nel bollettino settimanale dell'Antitrust, che a dicembre aveva comunicato l'apertura di istruttoria su segnalazione di Fastweb.L'AGCM rileva che Fastweb "risulta esseredi copertura della rete WindTre e delle percentuali di copertura della rete TIM" e che tale circostanza "sembrerebbe, assieme all'impegno assunto da TIM all'ostensione delle proprie mappe nei confronti di Consip, un elemento sufficiente adi Fastweb alla gara in oggetto".Peraltro, l'Antitrust ricorda anche che ilper la presentazione delle offerte della gara in oggetto, originariamente fissato al 14 novembre 2022 è: una prima proroga al 5 dicembre 2022; una seconda, al 21 dicembre 2022; l'attuale termine al 17 gennaio 2023.AGCM afferma anche che, a seguito delle memorie presentate dalle parti e dell'audizione dinanzi al Collegio delle stesse, "a confermare l'esistenza dei presupposti ipotizzati nell'avvio del sub-procedimento per l'eventuale adozione delle misure cautelari".