Bed Bath & Beyond, titolo in rally: mercato guarda a "opzioni strategiche"

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 17,59% dopo che il rivenditore di articoli per la casa, sull'orlo della bancarotta, ha comunicato di valutare tutte le alternative strategiche."All'inizio del terzo trimestre, abbiamo avviato un piano di turnaround ancorato al servizio dei nostri fedeli clienti, dopo un periodo in cui la nostra merce e la nostra strategia si erano allontanate dalle loro preferenze - ha commentato Sue Gove, Presidente e CEO -. Sebbene ci siamo mossi in modo rapido ed efficace per modificare l'assortimento e altre strategie di merchandising e marketing, l'inventario era limitato e non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi"."Come abbiamo condiviso la scorsa settimana, continuiamo a lavorare con i consulenti mentre consideriamo tutte le alternative strategiche per raggiungere i nostri obiettivi a breve e lungo termine" - ha aggiunto - spiegando che "vengono esplorati molteplici percorsi e stiamo determinando i nostri prossimi passi in modo approfondito e tempestivo".L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,657 USD con tetto rappresentato dall'area 2,197. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,408.