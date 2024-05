Lottomatica, Equita e Kepler confermano Buy dopo risultati e closing SKS

Lottomatica

Equita

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato il(aper azione) e la(a) sul titolo, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi. Il broker ha rivisto le stime di redditività portandole al limite superiore del nuovo intervallo di orientamento dopo l'acquisizione di SKS365. Questa acquisizione consolida la posizione di leadership di Lottomatica, che viene previsto sarà ulteriormente rafforzata daCon la conclusione dell'acquisizione di SKS365, Lottomatica diventa ora una società da 2 miliardi di euro, con una quota di mercato indiscussa sia nel mercato delle scommesse online che in quello sportivo in Italia. Kepler prevede che la, consentendo alla società di consolidare ulteriormente la propria posizione, in particolare nel segmento Online che rimane molto frammentato.Ancheha confermato il(aper azione) e la(a), affermando che la call ha confermato i solidi messaggi sul business organico e sul potenziale di SKS."Riteniamo che il titolo abbia, alla luce dell'ottima esecuzione dei piani di crescita organici, dell'interessante opportunità derivante dal consolidamento di SKS e di ulteriori opzioni di crescita esterna da perseguire nei prossimi trimestri, elementi non adeguatamente riflessi in multipli ancora ben al di sotto dei peers", si legge nella ricerca.