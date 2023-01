BioNTech acquista InstaDeep per integrare meglio AI

BioNTech

(Teleborsa) -, azienda tedesca di biotecnologia e biofarmaceutica che ha sviluppato assieme aun vaccino per il Covid-19, ha stipulato un, una delle principali società tecnologiche globali nel campo dell'intelligenza artificiale (AI) e apprendimento automatico (ML).La transazione include untotale di circa 362 milioni di sterline in contanti e azioni BioNTech per acquisire il 100% delle restanti azioni InstaDeep, escluse le azioni già possedute da BioNTech. Inoltre, gli azionisti di InstaDeep avranno diritto a riceverefino a circa 200 milioni di sterline.La transazione segue l'iniziale di BioNTech come parte del round di finanziamento di serie B di InstaDeep nel gennaio 2022 e si basa su un track record di successo ditra le due società dal 2019."L'acquisizione di InstaDeep ci consente di incorporare le capacità di intelligenza artificiale in rapida evoluzione del mondo digitale nelle nostre tecnologie, ricerca, scoperta di farmaci, produzione e processi di implementazione - ha affermatoe co-fondatore di BioNTech - Il nostro obiettivo è rendere BioNTech un'azienda tecnologica in cui l'intelligenza artificiale sia perfettamente integrata in tutti gli aspetti del nostro lavoro".