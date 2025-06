Ecogest acquista la canadese Greenbrier: investimento da 2,3 milioni di euro

(Teleborsa) - Ecogest North America, controllata canadese della ravennate(tramite Greenway Group, holding della famiglia Molinari), ha perfezionato l', azienda con oltre 25 anni di esperienza nella manutenzione del verde urbano e infrastrutturale in Ontario. È stato effettuato un investimento di 2,3 milioni di euro tra asset e backlog."Consolidiamo la nostra presenza in Ontario - ha dichiarato il- e, dal British Columbia agli Stati Uniti, per rafforzare ulteriormente il nostro ruolo da protagonista nel settore della manutenzione del verde infrastrutturale".In, Ecogest gestiscestradale e autostradale, confermandosi tra i principali operatori nazionali del settore.