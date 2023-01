BMW, vendite in aumento del 10,6% nel quarto trimestre

BMW

(Teleborsa) - Il gruppoha consegnato unai clienti di tutto il mondo nel(-4,8%), un anno in cui tutte le case automobilistiche hanno dovuto affrontare venti contrari a causa di colli di bottiglia nelle forniture, blocchi della pandemia in Cina e guerra in Ucraina. L'impatto maggiore si è avuto nei primi sei mesi dell'anno, con consegne in calo rispetto all'anno precedente. Le vendite sono aumentate sempre più nella seconda metà del 2022. Nel, il BMW Group ha registrato una s, con 651.798 veicoli consegnati ai clienti.Il gruppo tedesco hale vendite dinel 2022, segnando un +107,7% sul 2021 e un totale di 215.755 BMW e MINI completamente elettriche consegnate ai clienti. "Siamo fiduciosi di poter costruire su questo successo nel 2023, poiché continuiamo a registrare ordini particolarmente elevati per i nostri modelli completamente elettrici”, ha affermato Pieter Nota, membro del consiglio di amministrazione di BMW e responsabile per Clienti, Marchi, Vendite.BMW è ottimista per il prossimo anno. ". L'obiettivo chiaro sarà continuare a potenziare l'elettromobilità. Il prossimo traguardo per il 2023 è che il 15% delle nostre vendite totali provenga da veicoli completamente elettrici. Con il lancio della BMW i5 entro la fine dell'anno, stiamo compiendo un altro passo importante sulla strada dell'elettrificazione della nostra gamma di modelli", ha spiegato Nota.Il marchioha venduto un totale di 2.100.692 unità (-5,1%) in tutto il mondo lo scorso anno e mantiene la sua posizione numero 1 nel segmento premium globale. Il marchio ha visto anche una forte crescita nei veicoli elettrificati: vendite di veicoli elettrificati (inclusi ibridi plug-in) sono aumentate del 35,6% rispetto all'anno precedente, a 372.956 veicoli.Il marchioha venduto 292.923 unità lo scorso anno (-3,0%). Le vendite di modelli MINI elettrificati si sono sviluppate positivamente: il numero di modelli MINI elettrificati venduti (incl. ibridi plug-in) è salito del +14,3% a 60.839 veicoli e quindi ha rappresentato circa il 21% delle vendite totali di MINI in tutto il mondo nel 2022.ha registrato le vendite più alte nei suoi 118 anni di storia, con 6.021 auto consegnate ai clienti in tutto il mondo (+7,8%) . Molte regioni hanno raggiunto le vendite più alte di sempre.