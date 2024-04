VinFast, ricavi triplicano a 303 milioni di dollari nel primo trimestre

VinFast

(Teleborsa) -, produttore vietnamita di veicoli elettrici quotato al Nasdaq, ha registratopari a 6.492.833 milioni di VND (270,5 milioni di dollari) nel primo trimestre del 2024, con un aumento del 324,4% rispetto al primo trimestre del 2023 e un calo del 31,6% rispetto al quarto trimestre del 2023.sono stati di 7.264.467 milioni di VND (302,6 milioni di dollari), con un aumento del 269,7% rispetto al primo trimestre del 2023 e un calo del 31,0% rispetto al quarto trimestre del 2023. I ricavi totali sono principalmente costituiti dei ricavi derivanti dalle vendite di veicoli elettrici.Laè stata di 14.841.877 milioni di VND (618,3 milioni di dollari), con un aumento del 3,5% rispetto al primo trimestre del 2023 e un calo del 12,3% rispetto al quarto trimestre del 2023."Nonostante le sfide temporanee e le fluttuazioni del mercato in alcune regioni, la nostra fiducia nelle prospettive a medio e lungo termine del settore dei veicoli elettrici rimane forte - ha commentatodi VinFast - Le politiche governative favorevoli, la prevista transizione del mercato dei veicoli elettrici dal'adozione anticipata a quella di massa e la crescita prevista nei mercati ex cinesi alimentano la nostra fiducia"."Durante il primo trimestre abbiamo ampliato strategicamente la nostra attività globale, entrando con successo in nuovi mercati e ottenendo una crescita annuale nelle consegne di veicoli - ha aggiunto - I nostri progressi costanti ci collocano in una posizione favorevole per raggiungere il nostro. Ciò è sostenuto dalla crescita esponenziale dei nostri canali di punti vendita e dall'introduzione di nuovi modelli progettati per soddisfare una base di clienti più ampia in molteplici nuovi mercati nella seconda metà di quest'anno".