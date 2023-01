Nexi tra top picks di Credit Suisse in settore payments & fintech

Adyen

(Teleborsa) -edsono idi Credit Suisse nelSu Nexi, società PayTech italiana quotata su Euronext Milan, gli analisti affermano che laè "a", per la comparazione favorevole nel 1° e 2° trimestre e le sinergie dei ricavi. "Dopo diversi recenti venti contrari (preoccupazioni macro fiscali italiane e vendita da parte didell'intera quota del 5%) le", viene sottolineato. Il target price è a 11,25 euro per azione.Allargando lo sguardo al settore, Credit Suisse identifica come temi chiave per il 2023: l'aumento dell'adozione da parte dell'area EMEA di pagamenti basati su software e servizi finanziari incorporati; il progresso neldei merchant acquiring europei tra gli operatori con scala; crescente importanza dell'e dell'Open Finance in Europa.