UBS lancia nuovo buyback per 2 miliardi di dollari

UBS Group

(Teleborsa) -, colosso bancario svizzera, ha annunciato che il 3 aprile 2024 intende avviare unfino anel 2024.Come comunicato in precedenza, nel 2024 prevede di riacquistare fino a 1 miliardo di dollari delle proprie azioni, a partire dal completamento della fusione di UBS AG e Credit Suisse AG, prevista entro la fine del secondo trimestre. L'ambizione è che i, si legge in una nota.Nell'ambito del programma di riacquisto di azioni 2022, lanciato il 31 marzo 2022, sono state riacquistate complessivamente 298.537.950 azioni di UBS Group, che rappresentano l'azionario. Il volume totale dei riacquisti ammontava a CHF 5.009.665.264 (USD 5.244.697.247), di cui CHF 1.181.782.165 nel 2023 prima dell'annuncio dell'acquisizione di Credit Suisse.Il 12 aprile 2023 lo Swiss Takeover Board ha approvato l'utilizzo di un massimo di 178.031.942 azioni riacquistate nell'ambito del programma 2022 e originariamente destinate ad essere annullate, per l'