BCE, Villeroy: aumenti tassi "a un ritmo pragmatico" nei prossimi mesi

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato i tassi di interesse di riferimento a un ritmo accelerato, per un totale di 250 punti base in 5 mesi. In tal modo, ha raggiunto la "zona di normalizzazione", in cui la politica monetaria non stimola né frena l'inflazione. "Nel 2023, molto probabilmente saranno necessari, per riportare l'inflazione verso il 2% entro il biennio di intervento di politica monetaria". Lo ha affermato dae membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), alla commissione finanze del Senato francese.Villeroy ha detto che "finora l'attività economica ci ha sorpreso piuttosto positivamente e l'inflazione ci ha sorpreso piuttosto negativamente". Secondo le previsioni di Francoforte, "ildovrebbe segnare undi qualche mese fa - ha sottolineato - la crescita dovrebbe essere debolmente positiva, con uno scenario centrale dello 0,5% nel zona euro".