Lagarde (BCE): saremo cauti e agili quanto necessario in queste circostanze molto incerte

(Teleborsa) - "Riteniamo che con gli otto tagli dei tassi che abbiamo deciso nel corso degli ultimi mesi, e con l'ultimo, deciso solo un paio di settimane fa con un -25 punti base,che continuano a evolversi sotto i nostri occhi". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (BCE),, rispondendo alle domande dei deputati nell' audizione al Parlamento europeo "Continueremo a lavorare sulla base dei dati man mano che evolvono, non solo guardando indietro perché disponiamo di alcune informazioni retrospettive, ma anchee come si svilupperà sia in termini di crescita che di consumi, salari e servizi", ha sottolineato."Per quanto riguarda il settore manifatturiero, esamineremo tutto questo e, perché se c'è un fattore che ha innescato movimenti al rialzo e al ribasso, è certamente il prezzo dell'energia negli ultimi anni - ha detto Lagarde - Quindi esamineremo tutti questi dati man mano che si evolveranno e determineremo la nostra posizione di politica monetaria sulla base di tre criteri chiave, che continueremo a utilizzare: le prospettive di inflazione, l'inflazione di fondo e la forza e la dinamica della politica monetaria"."Siamo ben posizionati e attenti per il futuro, senza prevedere una particolare strada", ha detto la numero uno della BCE, aggiungendo che "".