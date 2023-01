Mercato immobiliare, S&P: i prezzi degli immobili residenziali in Europa rischiano un calo graduale e persistente

(Teleborsa) - Nessun crollo in vista ma nel 2023 i prezzi deglinella maggior parte dei Paesi europei caleranno come conseguenza del rapido aumento dei tassi sui mutui. È quanto ha previstoin un rapporto sul mercato immobiliare. Secondo l'agenzia di rating tale calo potrebbe protrarsi anche nel 2024 "con poche o nessuna prospettiva di ripresa solida fino al 2025"."Ci vorrà del tempo prima che i prezzi di mercato e glisi adeguino completamente a questipiù elevati, e alcuni Paesi ci metteranno più tempo di altri". Nel suo studio S&P ha riscontrato che tale aggiustamento potrebbe durare fino a 10 trimestri e "tipicamente è due volte più marcato rispetto a quanto avviene dopo un regime di tassi bassi"."Detto ciò - ha però precisato -, quanto successo in passato ha dimostrato che idelle abitazioni insono piuttosto anelastici rispetto ai ribassi. Inoltre, i driver attuali (come l’offerta limitata, un mercato del lavoro solido, l’elevatadelle famiglie e ciò che sembra essere un cambiamento nelle preferenze) potrebbero attenuare l’effetto dei tassi d’interesse in aumento".