Dotstay, primo accordo B2B per trovare alloggio a dipendenti di hotel

Dotstay

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha siglato, specializzata in servizi di ricerca e di sostegno per il collocamento in abitazioni delle unità lavorative limitrofe alle sedi attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera di lusso,, che opera nella consulenza strategica commerciale e operativa per progetti in ambito di tecnologia, lusso, TLC e healthcare.La partnership si inquadra all'interno della strategia della società per loal fine di incrementare i ricavi e la marginalità senza alcun rischio finanziario, si legge in una nota.Entrambe le società partner, con lo scopo di aiutare il management degli alberghi a trovare un alloggio in breve tempo a dipendenti e collaboratori dello staff residenti fuori sede.Dotstay avrà laper i dipendenti in tutto il territorio nazionale, aumentando così i propri immobili in locazione diretta e contemporaneamente aiutando gli hotel clienti di 4Health e SafeActive Consulting a offrire una sistemazione congeniale ai propri collaboratori che arrivano da lontano e dall'estero.I partner pagheranno a Dotstay unper ogni dipendente. In tal modo la società potrà aumentare i propri immobili in locazione diretta senza dover effettuare in anticipo alcun investimento per la locazione degli immobili.