Webuild studia dossier Cimolai, gruppo friulano in difficoltà finanziaria

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, sarebbe, gruppo italiano specializzato nella progettazione, costruzione e posa in opera di strutture metalliche. Lo scrive il Messaggero, secondo cui Webuild si sarebbe rivolto aper farsi assistere nelloin continuità (Cimolai ha tempo fino al 20 febbraio per presentare un piano di ristrutturazione).Sul dossier si starebbero muovendo anche, general contractor parmense, e l'altro grande operatore infrastrutturaledi Pozzuolo del Friuli (Udine). Altre indiscrezioni giornalistiche indicavano anche il gruppo francesetra i potenziali interessati.Webuild, sottolinea il Messaggero, potrebbe essere ladel gruppo, e l'operazione potrebbe consistere nell'acquisizione di un ramo d'azienda che comprenda attività e commesse.Cimolai ha chiuso il 2021 con un fatturato di 400 milioni di euro e un portafoglio ordini di oltre 800 milioni di euro. La società è entrata in difficoltà finanziaria nel corso del 2022 a causa dalle(al 30 novembre 2022 perdite su FX di oltre 240 milioni di euro)."Riteniamo ragionevole il potenziale interessamento di Webuild a Cimolai (sia perché coerente con la strategia definita da Progetto Italia sia per il livello di expertise e know-how del gruppo Cimolai nel settore delle grandi opere in acciaio) anche se, dalle recenti dichiarazioni, ildi Webuild ci è sembratocon lo sviluppo del ricco portafoglio ordini legati al PNRR", commentano gli analisti diIntanto, è discreta la performance di, che si attesta a 1,471 euro, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,481 e successiva a 1,503. Supporto a 1,459.