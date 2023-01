Allocca: "Whistleblowing fondamentale contro illegalità. Team compliance ASPI all'avanguardia"

(Teleborsa) - "rappresenta uno strumentoed è diventato un principio cardine nella lotta alla corruzione". Così si è espresso, Presidente del Comitato Anticorruzione del Business all’e Direttore Risk, Compliance and Quality di, nel corso di un’audizione presso l’Aula della Commissione Giustizia della Camera."Il sistema di protezione del whistleblower contribuisce a: sia nel settore pubblico, che privato", spiega il manager, agigungendo "supportare, oltre che proteggere gli informatori, è diventato ormai imprescindibile per tutelare e salvaguardare l’interesse pubblico. È proprio in tale contesto che la trasposizione della direttiva europea diventaper aumentare la capacità di".L’audizione, che ha visto riunite le Commissioni Giustizia e Lavoro, si è svolta nell’ambito dell’esame dellorecante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, relativa alladel diritto dell’Unione.Allocca, nel corso del su intervento, ha parlato anche della sua esperienza quale Direttore Risk, Compliance and Quality di Autostrade per l’Italia, sottoponeando "ilè caratterizzato da unache va oltre a quelle legali: abbiamo esperti dei dati, degli ingegneri di processo, degli esperti di business. Grazie a questo approccio Aspi riesce amediante paradigmi straordinariamente innovativi e all’avanguardia".