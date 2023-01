Banco BPM, JPMorgan azzera partecipazione. Fonti CA Italia: non coinvolti

JPMorgan Chase

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche d'affari del mondo, ha. Secondo quanto emerge dalle comunicazioni della Consob, la quota potenziale del 5,2% è stata dismessa il 4 gennaio. Ad agosto 2022 la banca statunitense aveva acquisito la partecipazione inattraverso strumenti finanziari derivati.La notizia ha acceso l'interesse degli operatori, visto che JPMorgan è anche lo storicodel, la banca francese che ad aprile 2022 ha acquisito, proprio attraverso l'intermediazione degli americani, una partecipazione superiore al 9% nel Banco BPM.hanno detto al Messaggero dinella dismissione della partecipazione di JPMorgan nel Banco BPM.Intanto, ieri sera Banco BPM ha comunicato di aver portato a termine con successo unad, con scadenza quattro anni per un ammontare pari a 750 milioni di euro.Oggi migliora l'andamento di, che si attesta a 3,591 euro, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,617 e successiva a 3,672. Supporto a 3,562.