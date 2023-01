BigBear.ai segna +355% dopo maxi commessa

BigBear.ai

Bigbear.Ai Holdings

(Teleborsa) -, leader nelle soluzioni di analisi e cyber engineering basate sull'intelligenza artificiale, ha strappato a Wall Street,. La società statunitense si è aggiudicata unIDIQ (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity) dadall'aeronautica militare statunitense."BigBear.ai comprende l'importanza di offrire soluzioni all'avanguardia e resilienti a ogni missione e siamo onorati di essere stati selezionati per questa opportunità - ha affermato il presidente Tony Barrett - Questo contratto ci consentirà die di supportarci come appaltatore principale nelle opportunità future".si attesta a 2,89 USD, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3,61 e successiva a quota 4,81. Supporto a 2,41.