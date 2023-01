Decreto Aiuti quater riceve approvazione definitiva Camera

(Teleborsa) -: dopo la fiducia incassata ieri i provvedimento ha ricevuto 164 voti favorevoli, 127 contrari e 3 astenuti, completando l'iter di approvazione. Fra le principali novità vi sono modifiche al Superbonus ed il contestatissimo.L'aliquota delè stata ridottadal 110% iniziale, mentre viene prorogato al 31 marzo 2023 il Superbonus al 110% per le. Anche gli enti delsi sono visti riconoscere un'aliquota del 110% fino a tutto il 2025.effettuabili. E' poi prevista laa favore di banche ed altre istituzioni finanziarie sui finanziamenti concessi ad imprese edili che realizzano interventi rientranti nella disciplina del superbonus.Il decreto estende fino al 10 gennaio 2024 il regime di", mentredelle bollette per il periodo che va dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023.Fra i temi più contestati la norma cosidetta, che si propone di aumentare la produzione di gas nazionale, facilitando le nuove concessioni di estrazione del gas nei mari italiani tra le 9 e le 12 miglia.Per quanto riguarda i, il decreto dispone lache, successivamente, la Manovra ha definitivamente azzerato.Stanziati altri 320 milioni di euro per il 2022 per fornteggiare il caro energia e carburanti nel settore delRidotte invece di 50 milioni le risorse del, scaduto il 31 dicembre 2022, che passano da 190 a 140 milioni.