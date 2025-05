Ponte sullo Stretto, Salvini: "entro l'estate i cantieri"

(Teleborsa) - Inizia il conto alla rovescia per l'avvio dei cantieri per realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina. "La realtà è che ci siamo, si parla di alcune settimane per l'avvio dei lavori, entro questa estate". Così il, a margine della sua visita ai padiglioni di Tuttofood in corso a Rho Fiera a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva entro quando sarebbero partiti i lavori di realizzazione del ponte sullo Stretto.Lo scorso mese, il Consiglio dei Ministri ha approvato l'attestazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI) relativi alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, opera strategica per il Paese. Per il MIT, "si tratta di un passaggio rilevante e che avvicina l'e il conseguente via libera ai lavori".Infatti, toccherà al Cipess – il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile presieduto dalla presidente del Consiglio,– dare la propria approvazione definitiva.E, proprio la premier, nei giorni scorsi,definendolo simbolo di visione e capacità italiana. “È un punto ambizioso del nostro programma, che condivido. Siamo stati la civiltà delle grandi edificazioni che stupivano il mondo, non possiamo intimidirci per un Ponte, anche se maestoso. Dopodiché sappiamo quante difficoltà comporti, ma tutto sta procedendo nella giusta direzione“, ha detto Meloni, in un’intervista esclusiva al direttore dell’Adnkronos Davide Desario, parlando della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.