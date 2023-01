Pubblicità tenta recupero a fine anno con effetto Mondiali calcio

(Teleborsa) -secondo l'ultimo. A novembre gli investimenti pibblicitari hanno assegnato in Italila unportando il. Tuttavia, se si eslcudono dalla categoria Web gli annunci sponsorizzati su motori di ricerca e social e gli OTT, la variaizone resta ancora negativa e pari a"Mercato in crescita in un fine anno nuovo e atipico per gli addetti ai lavori nel panorama media internazionale vista la collocazione dei Mondiali di calcio", dichiaraAdintel Southern Europe Cluster Leader di Nielsen, affermando che "il dato va letto positivamente" ed anticipando "f ra un mese avremo un quadro chiaro di tutto il 2022 molto probabilmente con un segno positivo".Guardando ai singoli mezzi,(+0,6%), mentre laè in negativo con i Quotidiani (-10,3%) ed i Periodici (-7%). Male anche la(-8%)., il contributo maggiore è portato dal settore Automobili (+18,1%), Farmaceutici/Sanitari (+34,7%), Cura persona (+38,1%), Toiletries (+47,2%). In calo a novembre gli investimenti di Media/Editoria (-28,4%), Distribuzione (-18,7%) e Bevande/Alcoolici (-22,6%).Relativamente ai comparti con una maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gen/nov. 2022, l’andamento positivo di Abitazione (+3,9%), Abbigliamento (+23%) e Cura persona (+10%).