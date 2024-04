Tim, on air lo spot dedicato alla nuova App MyTIM con Luciano Spalletti e gli azzurri della Nazionale

TIM

(Teleborsa) -è on air con lo spot dedicato allaarricchita da funzionalità aggiuntive e nuova grafica per rendere ancora più semplice la gestione delle proprie linee - fisso e mobile - e di TimVision oltre a permettere l’accesso alle tante iniziative di TIM. Un nuovo appuntamento del format ‘La Forza delle Connessioni’ che vede protagonista il CTinsieme ai giocatori dellaSull’App MyTIM, dal 18 aprile, sarà inoltre possibile partecipare al concorso ‘’ che metterà in palio l'experience a Casa Azzurri a Iserlohn, il kit di gara, la tuta d'allenamento ufficiale e tanti altri premi della Nazionale Italiana di calcio. Un’opportunità di gioco è riservata anche per i non clienti TIM, su una selezione di premi. Per giocare basta accedere all’App My TIM o tim.it e cliccare sul banner dedicato all’iniziativa. Per maggiori informazioni consulta il regolamento del concorso su tim.itTIM è Top Partner delle Nazionali Italiane di calcio dal 2001 ed è al fianco di tutte le squadre azzurre, maschili, femminili, giovanili, Futsal, Beach Soccer ed e-sport. La hit dei Måneskin ‘’ è la colonna sonora degli spot da 15”. La campagna televisiva sarà affiancata da una pianificazione videostrategy su WEB e Connected tv; sul WEB sono previste anche adv display e attività social.