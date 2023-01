Aste BTP 3 e 7 anni, forte interesse da specialisti in riapertura

(Teleborsa) -per idi titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 13 gennaio 2023.Per quanto riguarda il(ISIN IT0005514473), il Tesoro ha assegnato 700 milioni di euro aggiuntivi a fronte di una richiesta per 1.940 milioni di euro.Per quanto riguarda il(ISIN IT0005519787), il Tesoro ha assegnato 700 milioni di euro aggiuntivi a fronte di una richiesta per 1.859 milioni di euro.