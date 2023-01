BlackRock, profitti in calo nel quarto trimestre. AUM a 8,59 trilioni

BlackRock

(Teleborsa) -, il più grande gestore di fondi al mondo, ha registrato undi 1,36 miliardi di dollari, o 8,93 dollari, nel, in diminuzione del 18% rispetto agli 1,65 miliardi, o 10,68 per azione (-16%), dello stesso periodo del 2021. Lesono diminuite del 15% a 4,34 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano in media un utile per azione di 8,11 dollari su ricavi per 4,26 miliardi di dollari.Gli(AUM) si sono attestati a 8,59 trilioni di dollari, in calo del 14% rispetto ai 10,01 trilioni di dollari di un anno fa."BlackRock ha realizzatoe una crescita organica positiva delle commissioni di base nel- ha commentato il- Questi risultati leader del settore riflettono le decisioni di migliaia di organizzazioni e investitori che ripongono continuamente la loro fiducia in BlackRock"."Solo negli Stati Uniti, abbiamo generato 230 miliardi di dollari di- ha spiegato - I flussi sono stati positivi in ciascuna delle nostre tre regioni. iShares ha guidato il settore globale degli ETF con 220 miliardi di afflussi netti, inclusi. Abbiamo continuato a scalare la nostra piattaforma di mercati privati, raccogliendo 35 miliardi di dollari di capitale, con particolare forza nel credito privato e nelle infrastrutture"Glinel trimestre sono stati di 113,7 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 211,7 miliardi di dollari del quarto trimestre del 2021. Se si analizzano gli afflussi per tipologia di investimento, +61,4 miliardi arrivano dalla gestione attiva, +84,3 miliardi da indici e ETF, -31,9 miliardi dal Cash management.Con riguardo alle prime due tipologie, se si scorporano per tipo di prodotto, +29,7 miliardi sono in, +115,5 miliardi in, +2,1 miliardi in Multi-asset e -1,7 in Alternatives.