BPER, JPMorgan e BlackRock si muovono nel capitale con azioni e altri strumenti

(Teleborsa) -ha unain, una delle più grandi banche italiane e parte del risiko bancario in corso. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale all'8 maggio 2025.In particolare, la quota comprende un 3,244% in(sceso allo 0,870% al 12 maggio), uno 0,033% insenza data di scadenza e un 5,806% dicon date di scadenza comprese tra il 28/11/2025 ed il 04/05/2027 e contratti a termine con scadenza il 22/01/2026.Inoltre,ha unain BPER. CONSOB segnala che l'operazione risale al 14 maggio 2025.In particolare, la quota comprende un 4,036% in diritti di voto riferibili ad azioni, uno 0,764% dicon possibilità di restituzione non prestabilita a discrezione del prestatore o del prestatario e uno 0,218% di "" senza data di scadenza.