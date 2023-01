Cultura assicurativa, Intesa Sanpaolo lancia contest online "La Sfida"

(Teleborsa) - Diffondere il valore della protezione e della cultura assicurativa e far comprendere, con un linguaggio ironico e adatto ai tempi, come gli strumenti assicurativi e previdenziali possano essere preziosi alleati delle nuove generazioni. Con questo obiettivolanciano un'iniziativa dedicata ai giovani: online è da oggi disponibile il primo episodio del, che prevede una storia a settimana, per 10 settimane, fino al 26 marzo 2023.Ilguiderà i partecipanti durante il concorso: i tre comicisaranno i protagonisti dell'episodio settimanale, proponendo con ironia situazioni di vita quotidiana e fornendo suggerimenti utili sul mondo assicurativo.con le loro scelte, infatti, influenzeranno l'andamento narrativo, decidendo ad ogni bivio come proseguire nella storia. Ogni scelta effettuata consentirà all'utente di capire l'importanza dei comportamenti virtuosi (nella gestione razionale del risparmio, o nelle scelte di protezione assicurativa). Il punteggio di ciascuno dipenderà dalle decisioni prese negli ambiti di gioco lungo i quali si svilupperanno gli episodi nelle aLa somma dei punteggi permetterà di scalare le classifiche settimanali e vincere i premi in palio, concorrere nella classifica generale, fino al montepremi finale.Ogni settimana,nella classifica finale i 15 giocatori con i punteggi migliori potranno vincereChi non rientrerà nelle classifiche settimanali, o nella classifica generale, parteciperà all'estrazione di uno deida utilizzare sul portale di moda sostenibile Humana Vintage, un modo per promuovere uno stile di vita più sostenibile e consapevole.Le informazioni e il regolamento per partecipare a "La Sfida" sono disponibili sul sito del concorso, dove è possibile iscriversi compilando tutti i campi richiesti e seguendo un divertente tutorial. "La Sfida" è un'iniziativa delle