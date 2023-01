Eventi e scadenze: settimana del 16 gennaio 2023

Homizy

Take Off

Gibus

Goldman Sachs

Homizy

Morgan Stanley

United Airlines Holdings,

Alcoa

Cembre

I Grandi Viaggi

Juventus

Netflix

Procter & Gamble

Casasold

Sit

(Teleborsa) -Milano - Moda - Fashion Week - Uomo Winter 2023/2024Brussels Motor Show 2023 - Il Motor Show di Bruxelles arriva al 100° anniversario e ospita il prestigioso premio Car of the Year, per premiare la migliore auto venduta sul mercato europeo. Scopo dell'evento è quello di mostrare le novità dei marchi automobilisticiSeduta Plenaria del Parlamento europeo - Strasburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il ConsiglioEU - Riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Partecipa Christine LagardeL'Italia di oggi e di domani: Il ruolo sociale ed economico della distribuzione moderna - La Conferenza stampa si svolge a Palazzo Parigi, a Milano. Interverranno: Gianpiero Calzolari, Presidente di Bologna Fiere, Brunella Saccone, Direttore agroalimentare e vini di ICE, Valerio De Molli, CEO di The European House - Ambrosetti e Marco Pedroni, Presidente di ADM Associazione Distribuzione ModernaBanca d'Italia - Debito delle Amministrazioni; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario; Finanza pubblica: fabbisogno e debitoWorld Economic Forum - Davos 2023 - A Davos si svolge il meeting annuale del World Economic Forum, durante il quale si incontrano esponenti di primo piano della politica, della finanza e dell'economia mondialeStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàTesoro - Regolamento medio-lungo- Assemblea: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancioAttività istituzionali - Presidente della Repubblica - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha riconvocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale a seguito del mancato svolgimento della riunione già stabilita per il 12 dicembre 2022Audizione CNEL e ISTAT - XI Commissione della Camera - Audizione di rappresentanti del CNEL e dell'ISTAT alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati: sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoroEU - Riunione ECOFIN a BruxellesEnel - esGovernance - All'evento, che si svolge a Roma, partecipano i responsabili legali delle maggiori società italiane e di numerose multinazionali straniere, nonché di autorevoli esponenti del mondo accademicoBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaAttività di Governo - Salute - Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, parla davanti alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati sulla carenza di farmaciOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodoAttività di Governo - Innovazione tecnologica e transizione digitale - Il Sottosegretario di Stato (innovazione tecnologica e transizione digitale) Alessio Butti tiene una prima riunione con i rappresentanti delle telecomunicazioni per avviare un confronto anche in relazione all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)Attività di Governo - Industria - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra i sindacati per discutere di industria metallurgica, automobilistica, siderurgica ed elettrodomesticaINAPP - Presentazione Indagine Qualità del Lavoro - La Presentazione dell'indagine di Inapp (Istituto Nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche) si svolge a Roma. Partecipano, tra gli altri, il Presidente e il Direttore Generale dell'Inapp, oltre a esponenti di CGIL, CISL, UIL, Confindustria, Confcommercio e LegacoopBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioAreti e Utilitalia - Progetto RomeFlex - L'evento, organizzato da Utilitalia presenterà il progetto RomeFlex (Reshaping Operational MEthods to run grid FLEXibility) sviluppato da Areti, che consente di realizzare un Mercato della flessibilità locale sul territorio di Roma con un modello facilmente adattabile alle altre realtà nazionaliFed - Beige Book08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di dicembre11:00 - S&P Global Ratings - 2023 Italy Annual Press Conference - Durante l'evento, che si svolge a Milano, verranno presentati gli outlook di S&P per l'Eurozona, oltre che per le emittenti corporate e il settore bancario italiani. Interverranno, tra gli altri, Roberto Paciotti, Country Manager S&P Global Ratings Italy e Sylvain Broyer, Chief Economist EMEA12:30 - Azimut - Conferenza Stampa di inizio anno - La conferenza stampa del Gruppo Azimut si svolge all'Hotel NH Collection City Life di Milano- Risultati di periodo: 4° trimestre e FY 2022 - Conference Call- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Assemblea: Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:Abi - Audizione Camera dei Deputati - Commissione Finanze - Audizione Abi sulle tematiche relative al settore bancario e finanziario. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale AbiBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaASTRIL - Sesta Conferenza Internazionale sul mercato del lavoro - La Conferenza organizzata da ASTRIL (Associazione Studi e ricerche interdisciplinari sul lavoro) è dedicata quest'anno al tema dell'inflazione e della de-globalizzazione. Interviene il presidente INAPP, Sebastiano Fadda. Partecipano ai lavori, tra gli altri, Stefano Neri (Banca d'Italia) e il presidente dell'Inps, Pasquale TridicoFed - Intervento Presidente Fed Philadelphia Patrick HarkerBCE - Davos: Intervento Lagarde - Intervento del Presidente della BCE, Christine Lagarde al World Economic Forum di DavosBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroAttività di Governo - Industria - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si riunisce con i sindacati su Acciaierie d'Italia, ex acciaieria Ilva10:30 - Snam - Piano strategico 2022-2026 - La Presentazione del Piano strategico 2022-2026 di Snam si svolge a Palazzo Mezzanotte. Inizia con la sessione dedicata alla comunità finanziaria e alle 14.00, al termine del lunch break, è prevista la conferenza stampa con l'AD, Stefano Venier- Risultati di periodo- Risultati di periodoBCE - Intervento del Presidente della BCE, Christine Lagarde al World Economic Forum di DavosOsservatorio Blockchain PoliMi: Presentazione della ricerca - Il convegno dell'Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger presenta le principali novità in ambito Blockchain, individuando le future evoluzioni in Italia e nel mondo. L'evento prevederà un esperimento di utilizzo di blockchain per l'assegnazione di fondi ad associazioni benefiche.Banca d'Italia - Bollettino EconomicoScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo bilancio