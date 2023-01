Aerotaxi in esercizio a Milano nel 2026

(Teleborsa) - Milano avrà duee due in città, alla CityLife e a Porta Romana. Entreranno in funzione, secondo programma, in occasione delle olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ne ha parlatonell’audizione alla commissione bilancio e mobilità del Comune di Milano.La gestione degli aerotaxi a motore elettrico sarà affidata a una newco formata al 51% da Sea, al 30% da Skyports, e al 19% da 2i Aeroporti (azionista di Sea). Sulla base dello studio commissionato da Sea al Politecnico di Milano, nel 2030 si stima saranno duemila i passeggeri che voleranno ogni giorno tra gli aeroporti di Linate e Malpensa e i due vertiporti cittadini.Per la realizzazione delle quattro basi operative lsarà di 30 milioni, mentre il fatturato a regime nel 203° è previsto di 13 milioni, con utili annui di circa 2 milioni.All’inizio le tariffe tra Malpensa e Milano città saranno equivalenti a quelle praticate dai taxi su gomma, intorno ai 120 euro, per poi ridursi a 80 euro quando saranno introdotti gli aerotaxi in grado di trasportare non due, ma da 4 a 6 persone per ogni viaggio.