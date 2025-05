Ambromobiliare

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di, società di consulenza specializzata in servizi di Financial Advisory, haapprovato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2025, e ha deliberato di riportare a nuovo il risultato netto dell’esercizio 2024 pari a Euro 15.792,00.Lo si legge in una nota della società.