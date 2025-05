La Doria, Assemblea azionisti approva bilancio di esercizio: fatturato 2024 sale 1,27 miliardi di euro

(Teleborsa) - L’de, gruppo specializzato nella fornitura di specialità italiane private label a lunga conservazione, ha approvato ile presentato ilal 31 dicembre 2024.La Doria ha registrato unpari a, in aumento del 3,9% rispetto all’esercizio precedente. Il dato tiene conto dell'ampliamento del perimetro dovuto alle recenti acquisizioni, le quali hanno contribuito al conto economico solo per l’ultimo trimestre 2024."Nel 2024 abbiamo consolidato ulteriormente la nostra posizione di mercato nei settori di riferimento e siamo entrati nel mercato della pasta secca come produttore, aspetto che costituisce una grande opportunità di crescita a livello nazionale e internazionale. I risultati del 2024 sono ilfrutto di una strategia orientata alla resilienza, alla qualità dei prodotti e alla solidità delle relazioni con i nostri partner: in un contesto generale sfidante, abbiamo continuato a investire in efficienza, sostenibilità e innovazione per preparare il terreno all’ulteriore sviluppo futuro del Gruppo", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato di La Doria.