BPER Banca è Top Employer Italia 2023

(Teleborsa) -, un riconoscimento che viene assegnato alle società che attuano politiche e strategie HR finalizzate al benessere delle persone ed al miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di lavoro.Laviene rilasciatarichiesti dalla, che investe 6 macroaree ed analizzae rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity&Inclusion, Wellbeing e molti altri.(nel mondo 2.053 in 121 Paesi), di cui: un dato che dimostra la qualità ed efficacia delle politiche e delle iniziative adottate da BPER Banca a favore dei dipendenti."Top Employers riconosce e premia per il quarto anno consecutivo la qualità del nostro lavoro in termini di gestione e valorizzazione delle Risorse Umane. Questa certificazione assume una particolare importanza perché ottenuta nel corso di un anno che ha visto BPER Banca crescere ancora e accogliere con successo colleghe e colleghi provenienti da altri istituti bancari", ha commentato, Chief Human Resource Officer del Gruppo BPER Banca,, che agigunge "sostenibilità sociale e ambientale, welfare, sviluppo professionale sono solo alcuni degli ambiti nei quali sono evidenti l’impegno e gli importanti risultati positivi ottenuti, che consentono alle nostre persone di vivere la loro esperienza di lavoro nel miglior modo possibile, dal punto di vista personale e professionale".