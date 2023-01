SIT acquisisce il 10% di UpSens per crescere nelle soluzioni per la qualità dell'aria

SIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha, PMI innovativa con sede a Trento. La società appartiene al Gruppo Optoi ed è specializzata nello sviluppo di, sia di tipo standard che custom, con una competenza specifica sulla qualità dell'aria. L'operazione - di cui non sono stati divulgati dettagli finanziari - si è perfezionata attraverso undi UpSense.La partnership con UpSens si inserisce nel(Ventilazione Meccanica Controllata). SIT crede che dalla collaborazione con UpSens "nasceranno sinergie rilevanti. SIT è già oggi fornitore di elettronica di controllo per il segmento VMC e prevede di ampliare ulteriormente la propria gamma nei prossimi anni."Il controllo della qualità dell’aria negli ambienti chiusi è elemento centrale della mission di SIT sin da prima della pandemia. Questo è un aspetto che incide moltissimo sulla qualità della vita e mai come ora le persone se ne rendono conto - ha commentatodi SIT - Questa consapevolezza ha fatto spazio ad investimenti, anche grazie ai bonus governativi, in soluzioni di depurazione dell'aria da un lato ed efficientamento energetico dall'altro, per non disperdere il calore generato, oggi così costoso"."Per cogliere le opportunità in questo segmento di mercato abbiamo- ha aggiunto - Vogliamo giocare un ruolo da protagonisti nella transizione energetica, creando soluzioni che possano davvero fare la differenza nelle vite di tutti noi e che siano in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e le politiche di salvaguardia ambientale".