Bper rafforza la collaborazione strategica di lungo termine con BlackRock

BPER

(Teleborsa) -amplia la propria collaborazione concon l’obiettivo di fornire servizi e soluzioni di investimento sempre più avanzate ai propri clienti private e per sviluppare ulteriormente le soluzioni di tecnologia e risk management deldi Gruppo. La collaborazione di BPER con BlackRock è di lungo termine e ha visto, nel 2020, l’adozione da parte della banca della piattaformaper la gestione dei portafogli di investimento, il relativo controllo del rischio e la generazione di proposte di investimento.BPER si avvarrà dell’expertise di BlackRock per ampliare la gamma dei prodotti a disposizione dellaprivate anche attraverso lo sviluppo didedicate e la distribuzione di soluzioni di private markets, nonché per rafforzare i processi e le attività di asset allocation strategica del Gruppo.“Siamo felici di rafforzare la già solida collaborazione con un global player d’eccellenza come BlackRock” ha dichiarato, Amministratore Delegato di BPER “per offrire nuovi prodotti alla clientela private del Gruppo attraverso la nostra Banca Private Cesare Ponti, il cui Centro Investimenti opera a beneficio di tutti i clienti del Gruppo supportandoli quotidianamente nelle decisioni di investimento. L’ampliamento della collaborazione con BlackRock conferma inoltre il nostro costante impegno verso una crescente qualità dei servizi e una continua innovazione nell’ambito del wealth management”."Siamo onorati di rafforzare questa collaborazione con BPER, che punta ad offrire soluzioni di investimento sempre più all'avanguardia” ha aggiunto, Head of BlackRock Southern Europe. “Come asset manager, mettiamo a disposizione la nostra expertise nelle aree della gestione attiva, indicizzata e dei Private Markets. La nostra competenza in tecnologia, Asset Allocation e Risk Management ci permette di creare strategie personalizzate e innovative, nonché di portare valore ai processi di consulenza. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo verso l'offerta di servizi finanziari di sempre più alto livello, facendo leva sulle reciproche esperienze, competenze e professionalità".