Accordo tra Sogesid e Green Building Council Italia: promuovere l'edilizia sostenibile nelle pubbliche amministrazioni

(Teleborsa) - Nel pomeriggio di oggi è stato, la Società di ingegneria delle Amministrazioni centrali dello Stato e– Associazione che fa parte del World GBC, la rete internazionale dei GBC presenti in ottanta Paesi, e partner di USGBC.In uno scenario di mercato che sente sempre più inderogabile la necessità di collaborazione tra il settore privato e quello pubblico, GBC Italia e Sogesid Spa stringono un accordo che mira a portare alle Amministrazioni e nei territori lea disposizione ed a favore di investimenti efficaci e ambientalmente responsabili.Integrando i principi dei Protocolli ambientali della famiglia GBC Italia nelle prassi della progettazione delle opere pubbliche quale strumento per promuovere il dialogo tra gli operatori del settore e il mondo della ricerca, al fine di adottare approcci innovativi e competitivi."Siamo, un passo fondamentale per diffondere la sostenibilità nelle pubbliche amministrazioni", ha dichiarato, "Puntiamo ad integrare competenze pubbliche e private per promuovere pratiche di edilizia sostenibile, contribuendo alla rigenerazione urbana. Crediamo che questa collaborazione possa sviluppare soluzioni innovative per affrontare le sfide climatiche e migliorare la qualità della vita. Sogesid ènell'adozione di approcci sostenibili, favorendo il dialogo tra settore e ricerca. Questo accordo avvia un percorso condiviso verso un futuro sostenibile e centrato sul benessere delle persone"."Siamo entusiasti di annunciare questo accordo con Sogesid S.p.A. Si tratta di un passo significativo verso la promozione della sostenibilità nella P.A.", ha dichiarato a margine della firma. "Questo accordo mira a, favorendo l'integrazione delle competenze e l'adozione di approcci innovativi nell'edilizia sostenibile. L'obiettivo è quello diche possano contribuire a una rigenerazione urbana efficace e ad una gestione più sostenibile degli investimenti pubblici. L’accordo sottolinea, inoltre, l'importanza e la centralità dell’essere umano, riconoscendo chein cui viviamo. La collaborazione con Sogesid", conclude Capaccioli, "ci permette die per promuovere un futuro in cui la sostenibilità, la rigenerazione urbana e la qualità della vita dei cittadini siano al centro delle politiche di sviluppo del nostro Paese".Due le principali direttrici strategiche dell’Accordo:• Laper delineare un processo virtuoso che consenta di definire una governance degli investimenti pubblici che promuova e agevoli il ricorso all’edilizia sostenibile, anche attraverso sistemi istruttori uniformi (matrice ambientale di valutazione). Tale approccio include anche le aree verdi ed i parchi, quali elementi simbiotici con il contesto urbano;• Ilpotrà essere esteso ed applicato anche in occasione di iniziative diconnessi ai cambiamenti climatici. Questo nuovo modello gestionale dovrà affrontare gli interventi da realizzare definendo efficaci piani di informazione e comunicazione ai territori al fine di farne comprendere l’opportunità rispetto ad una gestione "tradizionale".A tale fine, Sogesid Spa e Green Building Council Italia si coordineranno in merito alla partecipazione congiunta a progetti ed iniziative relative all’organizzazione di eventi scientifici e legati all’innovazione tecnologica e alla ricerca, a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale.