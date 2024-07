CAME acquisisce la portoghese Motorline per crescere nelle automazioni

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore delle soluzioni integrate pensate per l'automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti residenziali, pubblici e aziendali, hache sviluppa e produce un'ampia gamma di sistemi di automazione per abitazioni, industrie e controllo veicolare.Motorline, con undi euro, è presente nel mercato da 38 anni e conta su una rete di 1.600 partner nel mondo. Questa operazione mira a rafforzare ulteriormente il posizionamento di CAME nel settore delle automazioni ampliando il portafoglio prodotti e le opportunità commerciali, si legge in una nota.CAME, che ha il suo headquarter a Dosson di Casier (Treviso) e possiede 10 stabilimenti produttivi tra Italia ed estero, ha chiuso il 2023 con un"Con l'acquisizione di Motorline – commenta il- CAME lancia un importante segnale di crescita e consolidamento nel business delle automazioni. La politica di crescita per linee esterne da parte del Gruppo è sempre stata orientata a valorizzare i brand acquisiti e le loro potenzialità, mettendo a disposizione il know-how tecnologico e l'organizzazione di un Gruppo presente in tutto il mondo con un modello di business fortemente votato all'internazionalizzazione".