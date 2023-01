Fincantieri, commessa in USA per nave a supporto parchi eolici

Fincantieri

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, ha firmato un, joint venture tra Crowley ed ESVAGT, per la. Si tratta di unità utilizzate per il trasporto di tecnici addetti alla manutenzione e al monitoraggio del funzionamento delle turbine eoliche in mare. La nave in questione, che avrà una lunghezza di 88 metri, sarà realizzata presso lo stabilimento di Bay Shipbuilding ed entrerà in servizio nel 2026."Con questo ordine Fincantieri ribadisce di essere, che nei prossimi anni farà convergere ingenti investimenti - ha commentato l'- Come abbiamo affermato nel piano industriale , la spinta verso la decarbonizzazione ci consentirà di rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo e il carattere distintivo del nostro modello, al contempo sviluppando le sinergie in tutto il core business per valorizzare le competenze del gruppo".L'unità per CREST Wind si aggiunge alledi tipo Construction Service Operations Vessel (CSOV) o SOV e di due posacavi.