OSAI Automation System partecipa a progetto NEW-RE per recupero terre rare

OSAI Automation System

(Teleborsa) -annuncia la partecipazione alda RAEE e auto elettriche NEW-RE. In meno di cinque anni - si sottolonea - la domanda di terre rare da parte dell’industria globale supererà l’offerta e, se il settore manifatturiero continuerà a sfruttare queste risorse al ritmo odierno, secondo il rapporto Adams Intelligence si assisterà a una carenza.è divenuto dunque un obiettivo primario.Ogni anno vengono prodotti circaper un totale di; persono utilizzatie la tendenza generale del mercato automotive dimostra che la domanda crescerà più di dieci volte, entro il 2030.Dalla necessità di instaurare un sistema di economia circolare che punti su recupero e riusoavente come obiettivo l’aumento del, piattaforma per l'innovazione finanziata dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, per un totale di, il progetto NEW-RE ha come obiettivo lache verrà installato a Ceccano (FR) con un potenziale di trattamento pari a circacontenuti in hard disk e motori elettrici a fine vita. Il processo New-RE consentirà disecondarie a partire dai rifiuti trattati.applicando una possibile soluzione studiata e sviluppata durante il progetto, prendendo parte ale composto da Itelyum, dalle aziende di pretrattamento di rifiuti TREEE e GlobEco e dalle due università esperte in materia di economia circolare, l’Università degli Studi dell’Aquila e la Katholieke Universiteit Leuve.Con questo progetto, il Gruppo OSAI continua a perseguire l’obiettivo di, portando efficienza, velocità e sostenibilità con responsabilità, in coerenza con la costituzione, ad ottobre 2022, della prima Società Benefit del Gruppo, ladestinata alla realizzazione e commercializzazione di sistemi automatici per le applicazioni del mondo recycling e per l’economia circolare.