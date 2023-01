Snam, i piani per le partecipate: da Italgas a De Nora

Snam

(Teleborsa) - All'interno del nuovo piano strategico 2022-2026 di, viene sottolineato che "". La società di infrastrutture energetiche ricorda che al suo portafoglio di quote si è recentemente aggiunta la partecipazione nel corridoio Sud con l'Algeria, composto da TTPC e TMPC, che sono state raggruppate in cluster per riflettere il loro ruolo rispetto agli obiettivi strategici di breve e medio-lungo periodo.Del primo gruppo fanno parte gli asset definiti "" dell'infrastruttura nazionale, ovvero quelli con una connessione alla rete Snam in Italia e che contribuiscono a circa il 60% dei proventi netti da partecipate previsto al 2026.La francese Teréga, la britannica Interconnector e l'emiratina Adnoc sono definite come "" di opzionalità del business: non hanno un collegamento con la rete italiana di Snam ma offrono visibilità sul mercato, così come opportunità di business e possibilità rispetto ad evoluzioni di portafoglio.Inoltre, sono presenti, "che possono", sottolinea Snam nel presentare il piano. Snam è il secondo azionista di(dietro CDP), con una quota del 13,5%All'interno del capitolo sugli investimenti nei business della transizione energetica (che ammontano a 1 miliardo di euro), vengono ricordati i progetti in comune con. Snam ha una quota del 25,79% nella società quotata su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde."La nostrasi sostanzia di ulteriori sviluppi, con la realizzazione di unaper la produzione di elettrolizzatori in Italia, per la quale la Commissione UE, nell'ambito del programma IPCEI Hy2Tech, ha autorizzato la concessione di un sostegno finanziario entro un massimale di 63 milioni di euro", si legge nel piano.