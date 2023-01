BB Biotech chiude 2022 in perdita, propone dividendo

BB Biotech

(Teleborsa) -, società d'investimento nel campo delle biotecnologie e quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che nella maggiore debolezza del dollaro e il contesto impegnativo per i segmenti a piccola e media capitalizzazione del comparto azionario delle biotecnologie si sono tradotti in una piccola perdita di portafoglio pari al -1,2% in CHF e al -3,5% in EUR a fronte di un progresso del 5,4% in USD, con una conseguentedi CHF 35 milioni. Il prezzo dell'azione BB Biotech è cresciuto del 4,7% in CHF e del 4,4% in EUR.Nel corso del quarto trimestre il team d'investimento non ha effettuato allocazioni in, ma ha comunquegià in portafoglio. Queste aggiunte effettuate si sono concentrate su aziende del comparto oncologico; in particolare, gli acquisti su Revolution Medicines, Fate Therapeutics, Black Diamond Therapeutics ed Essa Pharma sono stati dettati da dislocazioni di valutazione.il rendimento totale dell'azione è stato del -24,3% in CHF e del -19,0% in EUR, una performance peggiore rispetto a quella del portafoglio, pari al -11,0% in CHF, -6,7% in EUR e -12,1% in USD. La perdita netta per BB Biotech nell’esercizio 2022 è stata di CHF 358 milioni.Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea generale annuale il pagamento di unordinario di CHF 2,85 per azione, pari a un rendimento del 5% sul prezzo medio dell'azione nell'arco del mese di dicembBB Biotech ritiene che ilporterà unper il settore delle biotecnologie in generale e per le aziende presenti nel suo portafoglio in particolare, inclusi lanci di prodotti, risultati di studi clinici, accordi di licenza e attività previste di M&A. re 2022 e in linea con la politica in materia di dividendi introdotta nel 2013.