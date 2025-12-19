Milano 17:35
Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.151,38 punti

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,01%)
Chiude sulla parità Parigi, che propone sul finale un +0,01% e archivia gli scambi a 8.151,38 punti.
