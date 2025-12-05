Milano
17:35
43.433
-0,20%
Nasdaq
17:43
25.659
+0,30%
Dow Jones
17:43
47.899
+0,10%
Londra
17:35
9.667
-0,45%
Francoforte
17:35
24.028
+0,61%
Venerdì 5 Dicembre 2025, ore 17.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,2%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,2%)
Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 43.432,77 punti
In breve
,
Finanza
05 dicembre 2025 - 17.39
Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un -0,2% e archivia gli scambi a 43.432,77 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,13%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,01%)
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,03%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Milano (-0,21%)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,20%
Altre notizie
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,04%)
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,99% alle 13:00
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,14%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,17%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,33%)
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,36%
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto