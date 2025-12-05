Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 17:43
25.659 +0,30%
Dow Jones 17:43
47.899 +0,10%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,2%)

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 43.432,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (-0,2%)
Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un -0,2% e archivia gli scambi a 43.432,77 punti.
Condividi
```