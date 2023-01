Centerview Partners, Fabio Gallia entra come Senior Advisor

Fincantieri

(Teleborsa) -, una delle principali società indipendenti di consulenza in Investment Banking, ha annunciatopresso la sede di Parigi.Gallia è un noto dirigente aziendale, vantaalla guida e come consulente di società italiane ed europee specializzate in questioni strategiche e finanziarie. Più recentemente, Gallia è stato Direttore Generale di, dopo aver ricoperto il ruolo di Amministratore delegato e Direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e BNL - Gruppo BNP Paribas. E' stato membro del Comitato esecutivo die Presidente di Findomestic Banca, come Responsabile di tutte le attività del Gruppo BNP Paris in Italia.Gallia è attualmente Senior Advisor in Italia per Brookfield Asset Management m e fa parte del Board of European Business Heads della società. È inoltre membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di