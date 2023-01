Baker Hughes, trimestrale sotto le attese. Fiducia in 2023

Baker Hughes

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende nel campo dei servizi petroliferi, ha registratorecord di 8 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2022, in aumento del 32% in sequenza e del 20% su base annua. Lesono state di 5,9 miliardi di dollari per il trimestre, in aumento del 10% in sequenza e dell'8% su base annua.L'utile netto è stato di 182 milioni di dollari (-38% su base annua), mentre l'utile netto Adjusted è stato di 381 milioni di dollari (+70% su base annua). L'è stato di 0,38 dollari, rispetto ai 0,25 dollari dello stesso periodo di un anno fa.Gli, secondo un consensus Refinitiv, si aspettavano in media un utile per azione di 0,40 dollari su ricavi per 6,06 miliardi di dollari.Baker Hughes hain due segmenti lo scorso anno, uno focalizzato su attrezzature e servizi per giacimenti petroliferi e un altro sulla tecnologia industriale ed energetica. La società ha riportato 682 milioni di dollari in oneri di ristrutturazione e svalutazione per il 2022."Nel 2023, l'economia globale dovrebbe affrontare alcune sfide sotto il peso delle pressioni inflazionistiche e dell'inasprimento delle condizioni monetarie - ha detto il- Nonostante le pressioni recessive in alcune delle più grandi economie del mondo, manteniamo unao, dato che sembra probabile che le carenze di approvvigionamento persistano".