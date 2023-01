Intesa Sanpaolo svetta a Piazza Affari, mercato fiducioso

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,98%, collocandosi in vetta al principale paniere di riferimento.A fare da assist contribuiscono le precisazioni rilasciate dall'istituto guidato da Carlo Messina: "ildel Gruppo è atteso collocarsi al 31 dicembre 2022 su livelli nell’ordine del 13% e successivamente su livelli che rispettino ampiamente l’obiettivo superiore al 12% nell’orizzonte del Piano di Impresa 2022-2025 secondo le regole di Basilea 3/Basilea 4, tenendo conto di tutti gli impatti regolamentari previsti e dell’esecuzione del buyback per il restante ammontare di 1,7 miliardi di euro autorizzato dalla BCE".L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2,258 Euro con primo supporto visto a 2,23. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2,214.