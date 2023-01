3M taglierà 2.500 posti di lavoro dopo calo degli utili

3M

(Teleborsa) -, colosso industriale statunitense che realizza prodotti per i settori salute, elettronica, energia, sicurezza, ha registratodi 8,1 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2022, in calo del 6% su base annua, inclusi impatti negativi del 2% derivanti da dismissioni e del 5% dalla conversione di valuta estera a causa della forza del dollaro. Laè stata dello 0,4% su base annua. L'è stato di 2,28 dollari, contro i 2,45 dollari di un anno fa.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 2,36 dollari su ricavi per 8,08 miliardi di dollari."La crescita più lenta del previsto è stata dovuta al- una dinamica che ha subito un'accelerazione a dicembre - insieme ala causa delle interruzioni legate al Covid - ha commentato il CEO Mike Romano - Con l'indebolimento della domanda, abbiamo adeguato la produzione e controllato i costi, il che ci ha consentito di migliorare i livelli delle scorte"."Prevediamo che le sfide macroeconomiche persisteranno nel 2023 - ha continuato Roman - Il nostro obiettivo è eseguire le azioni che abbiamo avviato nel 2022 e offrire le migliori prestazioni a clienti e azionisti. Sulla base di ciò che vediamo nei nostri mercati finali,, una decisione necessaria per allinearci ai volumi di produzione adeguati"Leincludono una diminuzione rettificata delle vendite da -6 a -2% e un utile per azione rettificato da 8,50 a 9,00 dollari, rispetto ai 9,88 dollari del 2022 su base comparabile.