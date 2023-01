Balcani, Meloni: "L'Italia conosce importanza strategica regione"

(Teleborsa) -, una regione "diper gli interessi nazionali italiani" e cruciale "per il futuro dell'Europa intera". E' quanto affermato dalla presidente del Consiglioin un videomessaggio inviato alla conferenza “L’Italia e i Balcani occidentali: crescita e integrazione", che si tiene a Trieste alla Presenza del Ministro degli esterisono intimamenteda profonde relazioni economiche e culturali", ha ricordato Meloni, sottolineando che Trieste è anche "la più mitteleuropea tra le città italiane ee straordinario tra l'identità italiana e latina, con quella dei popoli slavi e germanici a noi più vicini".e deve impegnarsi perdi questa regione al nostro mondo e ai nostri valori", ha ribadito la Premier, aggiungendo "è urgente che l'Unione Europea sviluppi una nuova visione nei confronti di questa Regione e metta l'allargamento ai Balcani occidentali tra le sue priorità", ha chiarito la Premier, sottolineando che "le nostre aziende sono già protagoniste nella regione, ma dobbiamo rinnovare questa presenza e" come lee le, e lo sviluppo delle PMI-"La conferenza di oggi offre ovviamente l'occasione per discutere delle modalità concrete per rilanciare l'azione dell'Italia in questa regione e per mettere a sistema le opportunità significative che i Balcani sono in grado di offrire per le nostre aziende", ha proseguito la Presidente del Consiglio, ribadendo "tutto questo non può che avvenire all'interno di un contesto europeo".